МЖД: В Рязанской области восстановили движение поездов после непогоды

Tекст: Дмитрий Зубарев

Движение поездов на участке Денежниково – Чемодановка осуществляется с установленной скоростью, передает РИА «Новости».

«Работы по ликвидации последствий непогоды в Рязанской области завершены. Железнодорожники завершили работы по устранению последствий непогоды на инфраструктуре в Рязанской области», – говорится в сообщении МЖД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федеральная пассажирская компания сообщила о задержке 23 поездов дальнего следования в Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Компания «Гранд сервис экспресс» заявила о задержке в пути пяти пассажирских поездов «Таврия» в сообщении с Крымом из-за непогоды на территории региона.

Во вторник специалисты компании «Россети» приступили к восстановлению подачи электричества потребителям в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях после прохождения балканского циклона.