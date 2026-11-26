Количество бизнес-поездок из России в страны Европы снизилось на 12%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Общее число оформленных авиабилетов в страны Евросоюза сократилось на 10,3%, а отельных бронирований стало меньше на 12,8%, передает ТАСС со ссылкой на сервис «OneTwoTrip для бизнеса».

Наиболее востребованными направлениями остаются Италия, Франция и Испания, на которые приходится 56,4% всех заказов в регионе. Доля Италии в совокупном спросе составила 20,9%, при этом количество бронирований по сравнению с прошлым годом снизилось на 26%. На Францию пришлось 18,7% заказов, а на Испанию – 16,8%.

В десятку популярных направлений также вошли Германия, Венгрия, Греция, Австрия, Кипр, Нидерланды и Португалия. При этом объем заказов на поездки в Грецию удвоился, а спрос на поездки в Венгрию и Австрию вырос на 30% и 40% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель директора департамента Минэкономразвития Игорь Максимов заявил о кратном росте бронирований со стороны российских туристов в странах СНГ.

Также спрос россиян на отели в Румынии и Канаде вырос почти в четыре раза.

Кроме того, газета Politico сообщила о снижении количества бронирований для деловых поездок из Европы в США.