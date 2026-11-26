Bali Times: Ливни затопили туристические районы Бали, погибла девочка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ночные ливни подтопили улицы туристических районов Бали: в Куте вода доходила до щиколоток и голеней на дорогах Джалан Кампухан, Джалан Шри Реджеки и Джалан Деви Ратих.

К 9.00 по местному времени вода начала уходить, бригады откачивали ее насосами, пишет Bali Times.

Тяжелее пришлось на Джалан Кунти II в Семиньяке: сильное течение сбивало мотоциклистов с ног, несколько машин заглохли. Местные власти связали разлив с обломками проекта по подъему дороги, забившими стоки, и ввели ручное регулирование движения из-за пробок.

В Денпасаре около 3.15 пожарные вывели семерых жителей из района Джалан Пура Демак, где вода залила жилые улицы. Глава пожарно-спасательной службы Денпасара И Маде Тирана сообщил, что все эвакуированные целы, к утру вода в основном спала.

Девочку, которую поток унес в придорожный сток в Менгви, нашли мертвой в реке Йех Пенет в соседнем округе Табанан примерно в четырех километрах от места исчезновения.

Инцидент произошел около 00.45 в деревне Капал, где мотоцикл с семьей заглох в воде, а ребенок упал в открытый канал. Глава поисково-спасательного управления Денпасара И Ньоман Сидакарья подтвердил, что тело обнаружили около 13:45 и поиски завершены.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о возможном затоплении побережья с 23 по 25 ноября из-за высоких приливов в сочетании с полнолунием и близостью Луны к Земле.

Предупреждение охватывает Бадунг с Куртой и Менгви, а также части Денпасара, Гианьяра, Клунгкунга, Джембраны и Табанана. Речь идет о приливном затоплении, которое отличается от вызванного дождями подтопления понедельника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило об угрозе подтопления популярных пляжей Бали, включая Куту и Нуса-Пениду, из-за сильных приливов, вызванных суперлунием.

В сентябре российским туристам в Индонезии рекомендовали использовать защитные маски и очки из-за угрозы вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау.