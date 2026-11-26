Tекст: Дмитрий Зубарев

Жителям Магаданской области для покупки «однушки» при средней зарплате 192 873 рублей и стоимости жилья около 4,7 млн рублей потребуется два года. На Чукотке копить придется 2,1 года, пишет ТАСС со ссылкой на портал «Мир квартир».

В Ямало-Ненецком автономном округе и Коми срок накопления составляет 2,5 года. Камчатский край, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа требуют 2,7 года. Кемеровская, Сахалинская области и Еврейская автономная область замыкают пятерку со сроком три года.

Дольше всего копить придется в Севастополе – 10,8 года, где средняя цена квартиры достигает 8,2 млн рублей при зарплате 63 393 рублей. В Дагестане этот процесс займет 9,6 года, в Крыму – 8,6 года, в Москве – 8,4 года, в Петербурге – 7,8 года. Генеральный директор портала Павел Луценко объяснил высокие цены в туристических регионах спросом на жилье у моря или гор. В Москве и Петербурге статус городов также приводит к высоким ценам, которые не компенсируются доходами.

В среднем россиянину со средней зарплатой 103 014 рублей потребуется 3,9 года для покупки однокомнатной квартиры стоимостью 4,8 млн рублей. В прошлом году этот показатель составлял 3,8 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аналитик компании «Этажи» Александр Иванов сообщил о самой дешевой квартире в городском округе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области с арендой 2 тыс. рублей в сутки.

Ранее Чукотский автономный округ и Магаданская область возглавили рейтинг российских регионов с наибольшей долей сотрудников, зарабатывающих свыше 200 тыс. рублей в месяц.

Также директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова заявила о минимальной цене жилья на первичном рынке Подмосковья в Солнечногорске.