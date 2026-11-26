Захарова: Финансирование терроризма для ЕС важнее проблем европейцев

Tекст: Антон Антонов

Саммит лидеров ЕС пройдет в Брюсселе 26–27 ноября, на нем в том числе обсудят дополнительное сокращение проекта европейского бюджета на следующие семь лет, передает РИА «Новости».

«Кризис ЕС налицо. Но вместо решения насущных проблем своего населения брюссельские чиновники будут обсуждать финансирование терроризма, спонсирование войны до последнего украинца», – сказала Захарова.

Захарова также отметила, что, с точки зрения Брюсселя, ни социальная политика, ни медицина, ни образование, ни наука не являются настолько важными, как киевский режим и его преступная деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил сомнение в успехе предстоящего внеочередного саммита Евросоюза из-за неприемлемых условий финансирования Украины в многолетнем финансовом плане.

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен закрепить в долгосрочном бюджете ЕС новую схему финансирования Украины без возможности вето для противников поддержки Киева.

Бабиш назвал абсолютно неприемлемым предложенный Ирландией проект бюджета Евросоюза из-за предусмотренного в нем выделения средств для Киева.