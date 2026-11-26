Во Франции арестовали активы Google по иску российской «дочки» компании

Tекст: Валерия Городецкая

Французская компания Google France получила приказ об обеспечительном аресте активов и финансовых обязательств на 1,9 млрд евро перед ирландской Google Ireland Limited, пишут «Ведомости» со ссылкой на газету Le Figaro и агентство France Presse.

Арест наложен в преддверии рассмотрения судом Парижа заявления российского ООО «Гугл» об исполнении решения Арбитражного суда Москвы. Ранее российские инстанции установили, что изменение формулы распределения выручки по соглашению о перепродаже в 2018 году привело к преднамеренному выводу средств корпорации из России и банкротству отечественного подразделения.

«Аналогичные проблемы вымывания выручки национальной компании группы могут произойти в любой юрисдикции. Соответственно, это не просто отдельная сделка, но и лакмусовая бумажка на предмет наличия в правопорядке механизмов привлечения к ответственности компаний американского бигтеха за действия дочернего юридического лица», – заявил французский адвокат ООО «Гугл» Уильям Жюли.

Обеспечительная мера призвана не допустить попыток противодействия со стороны Google и перевода прав требования на третьих лиц. Следующим этапом станет рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Арбитражный суд Москвы привлек три иностранные структуры корпорации Google к субсидиарной ответственности по долгам российского подразделения.

Летом суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на 115 млн евро.

В феврале столичный арбитраж постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей.