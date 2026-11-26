Tекст: Антон Антонов

Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым при ВИЧ-инфекции: документ теперь распространяется не только на пациентов, но и на членов их семей и людей, проходящих проверку, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ ведомства.

Прежний стандарт распространялся только на две группы – людей с установленным диагнозом и бессимптомных носителей.

Новый документ охватывает лабораторное обнаружение ВИЧ, специальное скрининговое обследование на инфекцию, контакт с больным и возможное заражение, консультирование по вопросам ВИЧ, а также случаи болезни в семейном анамнезе пациента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым при внебольничной пневмонии со средним 12-дневным курсом лечения.

В июне Минздрав сообщил о двукратном падении заболеваемости ВИЧ в России за десять лет.