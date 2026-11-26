МВД: Мошенники выманивают деньги с помощью иллюзии близкой прибыли

Tекст: Алексей Дегтярёв

Для этого злоумышленники мотивируют жертв неоднократно переводить деньги под предлогом «исправления ошибки», «разблокировки средств» или «оплаты комиссии», передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Психологическим приемом здесь выступает создание у человека ощущения, что он близок к получению прибыли либо к возврату уже вложенных средств, что снижает критичность восприятия и провоцирует на новые платежи», – говорится в материалах МВД.

В качестве примера приводится схема с сайтом для инвестирования, где поддельный менеджер уговаривает внести первый платеж, а затем сообщает об ошибке перевода и просит сделать еще один для возврата средств. В результате обманутый человек раз за разом перечисляет деньги.

В МВД подчеркнули, что легальные организации не требуют переводов для «исправления ошибки» или «разблокировки», а гарантии высокой доходности являются явным признаком мошенничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в МВД сообщили о необходимости сразу отказывать неизвестным, предлагающим передать им деньги.

В прошлом месяце ведомство назвало угрозы полицией и просьбы вернуть деньги признаками мошеннического перевода средств.

В августе правоохранительные органы заявили об использовании злоумышленниками внезапных переводов на карты граждан для выманивания информации и вывода похищенных денег.