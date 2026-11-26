Tекст: Алексей Дегтярёв

1Password обнаружила 19 ноября, что хакер получил доступ к корпоративному аккаунту сотрудника в Github и использовал его для проникновения в исходный код и внедрения вредоносного кода на серверные службы, передает РИА «Новости».

«Хакер получил доступ к некоторым нашим серверным системам и скопировал ограниченное количество информации об учетных записях клиентов, включая имена и адреса электронной почты, которые клиенты используют для входа в 1Password», – говорится в сообщении компании.

Данные клиентов в хранилище, содержащиеся в них пароли и ключи шифрования затронуты не были. В компании заявили, что приняли меры по локализации проблемы и запустили ротацию внутренних учетных данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская финансовая корпорация JPMorgan Chase сообщила о риске утечки личных данных клиентов после кибератаки на сторонних поставщиков услуг.

В прошлом месяце японская компания Ymirlink предупредила о риске утечки персональных данных более 51 млн пользователей после кибератаки на системы бронирования билетов.

Компания Cathedral, основанная бывшими сотрудниками Илона Маска, взломала системы разработчика искусственного интеллекта Anthropic менее чем за 12 часов.