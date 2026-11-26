Рютте заявил, что Североатлантический альянс всегда будет стремиться к интеграции Киева, а вступление страны в блок останется долгосрочной позицией, передает ТАСС.
«Есть долгосрочная позиция НАТО, что Украина должна стать членом блока, и эта позиция останется действующей на много-много лет вперед», – заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.
Генеральный секретарь добавил, что организация обсуждала европейскую безопасность с Советским Союзом перед объединением Германии.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал неприемлемым даже квазичленство Киева в военном блоке. Дипломат пояснил, что Москва открыта к диалогу с Западом, однако обсуждать вхождение Украины в альянс не намерена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер предложил принять Украину в НАТО при условии уступки территорий России.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении вновь поднять вопрос о присоединении Киева к Североатлантическому альянсу.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что отказ Североатлантического альянса от принятия Украины в свои ряды на саммите в Бухаресте в 2008 году был серьезной ошибкой.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, что альянс считает полностью неприемлемым для себя возврат к границам 1997 года в Европе.