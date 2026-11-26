Парад на День благодарения в Нью-Йорке перенесли впервые за 100 лет из-за шторма

Tекст: Игорь Иножарский

Компания Macy's подтвердила в среду, что парад в День благодарения перенесен впервые в истории мероприятия: ожидалось, что 100-й парад пройдет с рекордными 100 надувными фигурами, но надвигающийся шторм не позволит запустить гигантские шары. «Безопасность наших участников и зрителей – наш главный приоритет, и после тесных консультаций с городскими и профильными ведомствами мы приняли решение перенести празднование в этом году», – заявили в Macy's, пишет Axios.

Крупный шторм принесет на Восточное побережье США в основном дождь и ветер и может нарушить планы путешествий, праздничные парады и другие мероприятия. Сильные порывы также способны вызвать массовые отключения электроэнергии в регионе и помешать подготовке к праздничному ужину. Для Манхэттена в среду утром выпустили предупреждение о сильном ветре: в четверг ожидаются устойчивый ветер 20–30 миль в час и порывы до 55 миль в час.

Гигантские шары не могут летать при устойчивом ветре выше 23 миль в час или порывах выше 34 миль в час по правилам, объявленным бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани в 1998 году. Окончательное решение о полете шаров принимает полиция Нью-Йорка.

Ранее все гигантские фигуры парада не поднимали в воздух лишь однажды – в 1971 году из-за погоды. В 1997 году сильный ветер толкнул шар Кота в шляпе на фонарный столб и тяжело ранил зрителя, что заставило город пересмотреть правила безопасности. В 2019 году шары летели близко к земле из-за погоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайного положения из-за сильного дождя и шквалистого ветра. В апреле снежная стихия накрыла Москву. В феврале на Москву обрушился рекордный снегопад.