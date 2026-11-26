Tекст: Антон Антонов

Один из пассажиров ушел со своего места, прошел в начало салона, отказался подчиняться указаниям экипажа и попытался открыть дверь самолета. Бортпроводники вместе с пассажирами смогли усмирить мужчину, лайнер благополучно сел в Финиксе, серьезных травм у людей на борту не зафиксировали, пишет ABC7.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что рейс 1494 благополучно сел в аэропорту Финикса. В American Airlines уточнили, что по прибытии в Финикс самолет встретили полицейские, которые помогли вывести нарушителя, после чего рейс продолжил полет в Чикаго.

В городском управлении полиции сказали, что у самого пассажира выявили незначительное повреждение. Его доставили в больницу для оценки состояния, инцидент проверяют правоохранительные органы и ФБР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пассажирский самолет American Airlines с американским сенатором Эшли Муди на борту из-за проблем с двигателем экстренно вернулся в аэропорт Орландо.

Пассажирский лайнер American Airlines, летевший из Мадрида в Даллас, вынужденно сел в Нью-Йорке из-за поломки шести из восьми туалетов на борту.