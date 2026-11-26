Tекст: Антон Антонов

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП со школьным автобусом в Шкотовском округе», – сообщила прокуратура в «Максе».

Авария произошла утром в четверг на участке автодороги между поселками Смоляниново и Шкотово. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со школьным автобусом, в котором находились 11 детей, сопровождающий и водитель.

Ход и результаты проверки по факту происшествия находятся на контроле Большекаменской межрайонной прокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокуратура Ярославского района взяла на контроль проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом возле села Еремеевское.

В Омске водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля погиб в ДТП, травмы получили шесть пассажиров автобуса.