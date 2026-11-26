Из-за блокировки платежей Нацбанком работа КС в Польше оказалась под угрозой

Tекст: Антон Антонов

В официальном издании Monitor Polski опубликована резолюция Совета министров, в которой говорится, что функционирование Конституционного суда Польши находится под серьезной угрозой из-за остановки Национальным банком Польши всех платежных поручений по средствам на его счетах, что может лишить суд возможности защищать права граждан и выполнять свои финансовые обязательства.

В документе подчеркивается, что в момент, когда после многолетнего противостояния появилась перспектива преодоления конституционного кризиса, ограничение возможностей Конституционного суда выполнять конституционные полномочия ухудшит уровень правовой безопасности граждан, нарушит работу органов администрации и может повлечь иски о возмещении ущерба, в том числе за нарушение международных обязательств Польши, а также поставить под угрозу имущество государства в значительных размерах, пишет Onet.

Кабинет министров признал необходимым, чтобы премьер и министр финансов и экономики приняли адекватные меры для защиты интересов казны, внутренней безопасности и общественного порядка.

16 ноября Национальный банк Польши объявил о приостановке платежей по счетам Конституционного суда из-за поступления в банк взаимоисключающих пакетов документов о праве распоряжаться средствами, подписанных, с одной стороны, председателем суда Богданом Свенчковским, а с другой – судьей Анной Корвин-Петровской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе общее собрание судей Конституционного суда Польши лишило судейского иммунитета отстраненного председателя Богдана Свенчковского.

В начале месяца Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного главы Конституционного суда на решение о его отстранении от обязанностей.

Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств о привлечении Свенчковского к уголовной ответственности.