Замглавы департамента МИД Чернухин подчеркнул опасность дипфейков с Лавровым

Tекст: Антон Антонов

Чернухин заявил об этом в рамках IX Медиафорума «Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности» в Смоленске, передает ТАСС.

«Фейки – это глобальная проблема, и не только для нас. Это искажение информации, представление ее в злонамеренно неправильном виде. При этом существуют разные формы проявления этого явления. Для нас речь идет об искажении или очернении тех информационных потоков, которые мы представляем в качестве правдивой информации. Поэтому необходимо противодействовать этому явлению», – сказал дипломат.

Чернухин отметил, что западные страны иногда работают даже против себя, намеренно представляя и препарируя информацию определенным образом, а противодействие фейкам со стороны политических и государственных структур он назвал очень важным. Изображения Лаврова и Захаровой, по его словам, регулярно подменяют и искажают, и технологическое развитие лишь усиливает возможности создания такого неправомерного материала.

«Это самое опасное. Это может привести к очень опасным последствиям», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова рассказала о реакции министра иностранных дел на созданный с помощью нейросетей поддельный видеоролик с его участием.

В 2025 году Захарова поделилась воспоминанием о реакции Лаврова на один из первых дипфейков с его изображением.