Tекст: Антон Антонов

Отсрочку, по словам собеседников Bloomberg, вызвали улучшение отношений Вашингтона с альянсом за последние недели и переориентация США на достижение мирного соглашения по Украине.

В Пентагоне отказались от содержательных комментариев: представитель ведомства заявил, что министерству нечего объявить, а пересмотр военной позиции продолжается. США также одобрили наращивание оборонных расходов странами альянса и рассчитывают использовать свои базы в Европе для проецирования силы на Ближнем Востоке и в других регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом заблокировал инициативу Пентагона о масштабном выводе американского контингента из Европы.

Министерство обороны США пересмотрело масштаб вывода военнослужащих из стран Европы, снизив планируемое число с 25 тыс. до 5 тыс. человек.

Пентагон заявил о завершении эпохи субсидирования Вашингтоном обороны Европы.

