Эксперт назвал стратегическими поставленные Путиным задачи ТЭК

Политолог Боровов: Путин поставил перед ТЭК стратегические задачи

Tекст: Олег Исайченко

«В ходе заседания комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса был еще раз подчеркнут приоритет закрытия внутренних потребностей россиян в топливе. Обеспеченность энергоносителями отечественной экономики и граждан важнее, чем экспорт и выручка, это одна из стратегически значимых задач», – сказал Михаил Боровов, генеральный директор компании «Российское экспертное бюро».

В этом контексте спикер обратил внимание на слова Путина о перестройке логистических цепочек и защите объектов ТЭК. «Меры, предпринятые властями страны, стали залогом стабилизации цен в большинстве регионов. Топливом обеспечены все важнейшие объекты, сельскохозяйственные и транспортные предприятия», – отметил эксперт.

При этом, продолжил он, Россия не отказывается от расширения экспорта, особенно – с учетом углубления связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. «Переориентация на страны Азии очевидна и объяснима. И в этом смысле принципиально важно расширение таких транспортных артерий, как Северный морской путь, трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», Восточный полигон», – отметил аналитик.

Собеседник напомнил, что в Индии и Китае в несколько раз больше потребителей, чем во всем Евросоюзе. «Европа же якобы отказывается от энергетического сотрудничества с Россией, занимаясь самообманом. Страны ЕС продолжают покупать российскую нефть, но у других стран и гораздо дороже. В итоге самозапрет Европы вредит ей самой», – указал Боровов. Он также согласился со словами Путина о том, что «российских нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше».

При этом западные партнеры Киева пытаются сдержать развитие российского ТЭК, в том числе силовыми методами, добавил спикер. «В связи с этим особую значимость приобретает продолжающаяся масштабная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса, НПЗ, прилегающей и логистической инфраструктуры», – детализировал политолог.

Эксперт также особо обратил внимание на заявление Путина о неминуемом ответе России на украинские атаки. «Удары – очевидный признак агрессии. Налеты увеличивают финансовую нагрузку на собственников предприятий и хранилищ, а также морально воздействуют на население. Одной обороной проблему не решить. В связи с этим не исключаю, что Москва может предпринять ответные действия непрямого характера против Киева и его западных спонсоров», – допустил собеседник.

Ранее президент Владимир Путин провел заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, сообщает Кремль. Глава государства коснулся ситуации на отечественном топливном рынке. «Здесь главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор», – указал он.

Президент напомнил, что в ходе предыдущих совещаний с руководителями энергетических компаний и членами правительства, а также главами регионов было согласовано увеличение производства топлива, создание резервов и перестройка логистических цепочек.

«В итоге мы сохранили стабильность внутреннего топливного рынка, наладили в целом устойчивое снабжение экономики и обеспечили потребности граждан, бизнеса», – подчеркнул глава государства. Вместе с тем, акцентировал он, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой. «В связи с этим обращаю внимание коллег: нужно и дальше оперативно реагировать на соотношение спроса и предложения топлива на всей территории России», – призвал Путин.

Президент отметил, что российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике, при этом завися от тенденций и изменений на глобальных рынках. «Наша задача – предвидеть, реагировать на эти факторы, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших компаний и предприятий», – детализировал глава государства.

Помимо этого, он обратил внимание на необходимость продолжить системную работу по усилению защиты объектов ТЭКа на фоне непрекращающихся украинских атак на нефтеперерабатывающие мощности.

«В связи с этим отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать. Мы в свою очередь не раз говорили и понимаем, что эскалация, начатая противником в начале июня этого года и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», – предупредил российский лидер.

Видео с заседания комиссии ТЭК смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.