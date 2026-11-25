Евростат: Доля не способных обогреть жилье европейцев достигла 8,8%

Tекст: Вера Басилая

Лучше всего с обогревом жилья обстоят дела в Финляндии, где лишь 2,6% населения не смогли обеспечить себе нужный уровень комфорта. В число благополучных стран также вошли Эстония (3,1%) и Польша (3,2%), передает РИА «Новости».

Больше всего усилий по отоплению требуется жителям Греции: там доля населения с недостаточно комфортными условиями составляет 18,1%. Высокие показатели зафиксированы в Литве (16,7%) и Болгарии (16,1%).

Поясняется, что возможность поддерживать тепло зависит от финансовой доступности отопления, общего состояния здания, географического расположения и стоимости энергоресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца европейские страны за десять дней израсходовали 5% летних запасов газа.

В прошлом месяце генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила заявил о серьезном вызове для Европы в условиях высоких цен на энергоресурсы.

В сентябре почти каждый десятый житель ЕС не имел финансовой или технической возможности поддерживать комфортную температуру в доме.