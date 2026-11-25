Tекст: Вера Басилая

Медведев прокомментировал предложение фон дер Ляйен о прекращении огня, передают «Вести».

««Россия должна согласиться на зимнее прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры и на соглашение, обеспечивающее безопасный проход судов через Черное море», – заявила старая карга Урсула. Почему бы ей и ее киевскому ублюдку не вернуться к своим старым медицинским приборам? Там у нее было больше успеха», – написал Медведев в соцсети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду фон дер Ляйен назвала зимнее энергетическое перемирие и новую сделку по Черному морю условиями Брюсселя для начала переговоров с Россией.

В пятницу в Госдуме заявили о необходимости отклонить предложение европейских стран о зимнем энергетическом перемирии на Украине.

В прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.