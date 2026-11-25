ФХР сочла аргументы ИИХФ для обжалования решения CAS юридически несостоятельными

Tекст: Вера Басилая

Действия ИИХФ в очередной раз свидетельствуют об отсутствии у нее намерения уважать и исполнять решение международного арбитража и заключенное с Федерацией хоккея России соглашение, подчеркивается в заявлении на сайте ФХР.

В федерации отметили, что обжалование решения не приостанавливает обязанность ИИХФ его исполнять. ФХР считает, что действия ИИХФ нарушают соглашение о незамедлительном исполнении решения.

В федерации заявили, что ИИХФ стремится поставить под сомнение легитимность окончательного арбитражного решения, вынесенного единогласно в пользу ФХР, в попытках уклониться от его исполнения и дискредитировать институт независимого спортивного правосудия.

ФХР продолжит последовательно отстаивать принципы олимпизма и недискриминации в спорте, защищать права и законные интересы российских спортсменов, используя все доступные правовые средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал подачу иска к ИИХФ из-за недопуска сборной России на молодежный чемпионат мира.

В прошлый четверг Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу отклонила протест ИИХФ на состав судей, разрешивших российским сборным участвовать в турнирах.

В прошлом месяце CAS счел необоснованными опасения ИИХФ по поводу безопасности, ставшие причиной отстранения российских команд.