Tекст: Валерия Городецкая

«До конца недели в городе ожидается снег. По городу быстрее передвигаться на городском транспорте», – говорится в сообщении дептранса в Telegram. В ведомстве посоветовали по возможности отложить поездки на автомобиле в утренние часы пик с 07:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Водителям, которым необходимо использовать личный транспорт, напомнили о важности соблюдения скоростного режима и увеличения дистанции.

Также автомобилистов призвали избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть особенно внимательными на перекрестках, мостах и эстакадах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в московских аэропортах отменили 37 рейсов из-за снегопада.

Синоптики сообщили о сохранении влияния балканского циклона на московский регион.

Во вторник на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности.