Tекст: Денис Тельманов

«Мы будем вводить презумпцию хранения наркотиков с целью продажи для всех дел о наркотиках вне зависимости от количества изъятых у подозреваемого веществ. Даже одна таблетка, например, амфетамина, будет рассматриваться как основание для подозрений о хранении наркотика для продажи, а не для личного пользования», – приводит РИА «Новости» заявление Чанвиракуна со ссылкой на газету «Бизнес Бангкока».

Премьер-министр отметил, что соответствующий проект изменений к законодательству уже внесен в парламент страны. «В тюрьмах Таиланда хватит места для всех нарушителей закона», – подчеркнул он.

В настоящее время законодательство Таиланда разделяет хранение наркотиков для личного пользования и для продажи. За хранение веществ в малом количестве нередко назначают принудительное лечение от зависимости, тогда как за хранение с целью продажи грозит тюремное заключение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД России разработало проект постановления об установлении государственного контроля над семью новыми сильнодействующими веществами.

В мае Верховный суд предложил смягчить сроки за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

В прошлом году журналисты отметили тяжелые последствия легализации легких наркотиков.