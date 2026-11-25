Первым резидентом СЭЗ в Курской области стало АО «Надежда»

Tекст: Вера Басилая

«Первый резидент свободной экономической зоны у нас появился. Вот накануне правительство России выпустило необходимое постановление о включении земельных участков, принадлежащих акционерному обществу «Надежда», в территории, где применяется особый режим СЭЗ», – заявил Хинштейн в ходе прямой линии.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство расширит действие режима свободной торговли на всю территорию приграничных регионов для предпринимателей в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал подписание соглашения о побратимстве Курска и северокорейского Кэсона.

Летом глава региона сообщил об инвестиционном рывке Курской области.

В прошлом году Хинштейн заявил о создании свободной экономической зоны в трех районах региона.