Tекст: Ольга Иванова

«Капитан Крошик сегодняшним вечером приветствовал экипаж рыболовецкого судна на Ладоге», – сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в Telegram-канале. Рыбаки заметили нерпу рядом с бортом, помахали ей руками, и животное ответило им тем же.

Люди разглядели на спине у тюленя антенну, связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры» и рассказали о встрече. Отмечается, что Крошик выглядел упитанным и активным, на руки к людям не собирался и вскоре уплыл.

Специалисты попросили сообщать о новых появлениях нерпы. В фонде задались вопросом, начал ли тюлень возвращаться к людям в связи с наступлением холодов или это было мимолетное общение. По словам рыбаков, Крошик был крайне дружелюбен и весел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сообщили о благоприятных условиях для балтийской и ладожской нерп.