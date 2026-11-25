Минпросвещения: Льготы для победителей и призеров ВсОШ сохранятся

Tекст: Валерия Городецкая

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников не лишатся права на поступление в вузы без вступительных испытаний на профильные направления подготовки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

«Обращаем внимание, что поправки не коснутся Всероссийской олимпиады школьников. Данное состязание остается за пределами этих изменений – льготы для ее победителей и призеров сохраняются в прежнем виде», – заявили в ведомстве.

Таким образом, новый законопроект не ограничивает права обладателей дипломов заключительного этапа олимпиады, которым по-прежнему гарантирован прием без экзаменов на профильные направления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты Госдумы приняли поправку об отмене права на поступление в вузы без вступительных испытаний для призеров школьных олимпиад.

Фракция «Единой России» предложила начислять призерам 100 баллов ЕГЭ вместо автоматического зачисления.

В прошлом месяце Министерство науки и высшего образования заявило о планах учитывать результаты школьных олимпиад при поступлении в вузы исключительно для старшеклассников.