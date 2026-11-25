Tекст: Денис Тельманов

Авария произошла 25 ноября днем на автомобильной дороге Ярославль – Заячий Холм – Гаврилов-Ям в Ярославском муниципальном округе, сообщает прокуратура Ярославской области в Max.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Ярославль – Гаврилов-Ям. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса возле села Еремеевское Ярославского района погибли и пострадали люди.

В июле Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии с экскурсионным автобусом под Ярославлем.

В июне причиной аварии экскурсионного автобуса в Ярославской области назвали возможную техническую неисправность транспортного средства.