Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что европейские представители уже получили приглашения посетить российскую столицу, передает РИА «Новости». «Они приглашены в Москву. Что там происходит у них в столицах – сказать трудно. Выбор за ними – хотят они приехать в Москву или не хотят, пусть скажут», – заявил Рябков журналистам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретной информации о возможном визите европейской делегации в Москву.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на сообщения о готовности европейцев приехать в Москву при условии полноценного участия в переговорах.

В пятницу Рябков сообщил об ожидании ответа от представителей Британии, Германии и Франции на предложение о контактах в Москве.