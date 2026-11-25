Tекст: Ольга Иванова

Торжественные мероприятия по случаю дня рождения предстоятеля прошли 23 ноября в храме Христа Спасителя в Москве. Во время празднования глава региона передал патриарху высшую государственную награду республики, сообщается на сайте Донецкой епархии.

Орден был вручен за значительный вклад в укрепление духовного единства и поддержку жителей Донбасса. По благословению патриарха Кирилла реализуется масштабная программа восстановления разрушенных храмов и монастырей, а гуманитарная миссия оказывает помощь нуждающимся гражданам.

Ранее митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир вместе с викарными архиереями поздравил патриарха с 80-летием. Предстоятелю передали поздравительный адрес, который митрополит подписал совместно с Денисом Пушилиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием.

Глава государства назвал биологическое и духовное сохранение человека политическим приоритетом России в интервью для посвященного юбилею предстоятеля фильма.