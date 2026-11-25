ФПК: В Рязанской области задерживаются 23 поезда из-за непогоды

Tекст: Валерия Городецкая

«Из-за неблагоприятных погодных условий в Рязанской области в настоящее время в пути задерживаются 23 поезда дальнего следования», – сообщает ФПК в Telegram. В конечные пункты с опозданием прибыли 14 поездов, еще три поезда введены в график.

Кроме того, изменено время отправления поезда № 109 Петербург – Астрахань: он отправится не ранее 21:00 вместо 18:10. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержке пяти следовавших в Крым поездов из-за непогоды в Рязанской области.

Региональное МЧС проинформировало об отключении электричества в 106 населенных пунктах региона по той же причине.

Во вторник специалисты компании «Россети» приступили к ликвидации последствий балканского циклона в Мордовии, Рязанской и Пензенской областях.