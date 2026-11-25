Условия въезда останутся прежними: пересекать границу можно через все международные автодорожные и железнодорожные пункты пропуска по действительным документам, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Срок пребывания в стране ограничен 30 сутками со дня въезда. Исключение сделано для граждан Польши, Литвы, Латвии, а также лиц в статусе неграждан Латвии – они могут находиться в Белоруссии до 90 суток.
Пользоваться правом безвизового въезда разрешено неограниченное число раз, однако суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Также сохраняется возможность безвизового въезда через аэропорты республики.
Безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши был введен в 2022 году, а в 2024 году список расширился еще на 35 европейских стран. За этот период Белоруссию посетили свыше 1,4 млн иностранных граждан из указанных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца правительство Латвии продлило запрет на въезд для граждан России и Белоруссии до конца 2027 года.
Летом Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил приток валютной выручки от покупок граждан соседних стран благодаря безвизовому режиму.