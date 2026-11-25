Tекст: Валерия Городецкая

Сельскохозяйственные производители увеличили сбор урожая плодово-ягодных культур на треть по сравнению с прошлым годом, сообщает Минсельхоз в Telegram. По итогам текущего года в организованном секторе ожидается рекордный урожай в 2,3 млн тонн.

Основную долю в общем объеме производства занимают яблоки, которых собрано уже свыше 2 млн тонн. Согласно прогнозам ведомства, их итоговый урожай составит 2,1 млн тонн.

Лидерами по производству фруктов и ягод стали Юг России, Северный Кавказ и центральная часть страны. Развитию садоводства в стране способствуют государственные субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями, льготное кредитование и лизинг, а также поддержка строительства хранилищ, развитие мелиорации и внедрение современных технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник средняя оптовая стоимость яблок на российском рынке существенно опустилась на фоне высоких прогнозов по сбору урожая.

В сентябре Минсельхоз сообщил об ожидаемом рекордном урожае яблок в стране.

В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин спрогнозировал полный переход России на яблоки собственного производства к 2028 году.