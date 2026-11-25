Tекст: Валерия Городецкая

Газоснабжение квартир в доме по улице Курсантов Кировцев, 4а восстанавливается по подъездам там, где жильцы всех квартир предоставили доступ специалистам, сообщает «Газпром межрегионгаз Владикавказ» в Telegram.

«Газ пускается в квартиры после того, как наши специалисты убедятся в безопасности подачи», – уточнил главный инженер филиала Батраз Кодзаев.

Отмечается, что к настоящему времени газоснабжение восстановлено более чем в 150 квартирах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация Владикавказа сообщила о повреждении 40 квартир в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме.

В субботу взрыв газа привел к частичному обрушению подъезда и гибели двух человек.

Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в Северо-Западном внутригородском районе.