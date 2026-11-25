Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство попросило главного прокурора ввести правила, предписывающие прокурорам в суде выглядеть нейтрально, в том числе с точки зрения религии, передает ТАСС. «Для нашей судебной системы крайне важно отсутствие сомнений в том, что государственные обвинители выполняют свои обязанности в зале суда объективно и беспристрастно. В связи с этим мы вводим правила, согласно которым прокуроры – подобно судьям – в ходе судебных процессов должны сохранять религиозный и политический нейтралитет», – заявил Ваммен.

Министр добавил, что прокурорам больше не будет позволено появляться в религиозных головных уборах в суде. Новые правила будут распространяться на прокуроров, представляющих интересы государства в уголовных делах, и вступят в силу в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парламент Португалии одобрил запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, к которой относятся бурка и никаб.

В конце прошлого года в пресс-службе департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объяснили ограничение сотрудникам медицинских учреждений носить хиджабы и никабы строго регламентированными санитарными правилами.

В октябре прошлого года запрет на ношение хиджабов и никабов ввели во всех школах ХМАО.