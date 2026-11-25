Tекст: Игорь Иножарский

Акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic во вторник впервые опустились ниже цены размещения в 83 доллара за штуку, а в среду падение продолжилось: бумаги подешевели еще на 8%. На этом фоне сооснователи компании начали фиксировать прибыль – генеральный директор Дарио Амодеи и его сестра, президент компании Даниэла Амодеи, продали акции примерно на 280 млн долларов каждый, пишет Futurism.

Все семь сооснователей Anthropic подали заявки на продажу бумаг на общую сумму 1,96 млрд долларов, следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Согласно ранее подписанным соглашениям, после публикации отчетности за первый квартал основатели смогут продать до 29% своих пакетов, сама отчетность пока не обнародована.

Размещение было переподписано в шесть раз, однако часть заявок носила спекулятивный характер, пишет Semafor. «Если кажется, что спрос превышен, они завышают заявки, и он превышается еще больше, и т. д., – заявил исследователь IPO Джей Риттер. – Это не то же самое, что реальное желание владеть акциями». По его словам, пенсионные фонды, традиционные долгосрочные инвесторы, и вовсе остаются без долей в размещении.

Компания остается глубоко убыточной: чистый убыток за первое полугодие 2026 года составил 80 млрд долларов, а расходные обязательства до 2029 года оцениваются в 900 млрд долларов. IPO прошло при оценке в 1,5 трлн долларов, хотя первая сделка состоялась выше 111 долларов за акцию. Anthropic стала первой публичной компанией, занятой исключительно ИИ, и теперь служит ориентиром для конкурентов, прежде всего OpenAI.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу совокупный капитал семи сооснователей Anthropic достиг 180 млрд долларов после начала торгов акциями компании на бирже. В четверг Anthropic оценила свои акции в 83 доллара за штуку при объеме размещения 81,3 млрд долларов. Bloomberg сообщил об установке цены в 83 доллара и крупнейшем в истории размещении.