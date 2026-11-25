МВД: В Ярославской области столкнулись автобус и легковой автомобиль

Tекст: Денис Тельманов

Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло около 17:40 по местному времени, сообщает ведомство в Max. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия имеются погибшие и пострадавшие.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента и точное количество жертв уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре один человек погиб при въезде легкового автомобиля в автобусную остановку в Ярославле.

Летом 12 пассажиров получили травмы в результате аварии с участием туристического автобуса в Угличском округе Ярославской области.

В апреле 11 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с пассажирским микроавтобусом в Ярославле.