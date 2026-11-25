Tекст: Валерия Городецкая

«Единая Россия» внесла поправки к законопроекту о льготном поступлении в вузы для олимпиадников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Согласно документу, зачисление без экзаменов сохранится только для победителей, а призерам будет начисляться 100 баллов ЕГЭ.

Каждый вуз сможет самостоятельно определять перечень олимпиад для предоставления таких преимуществ, уточнила Белых. По ее словам, изменения направлены на восстановление справедливости для абитуриентов, сдающих ЕГЭ на 100 баллов.

При поступлении будут учитываться только результаты олимпиад за 10–11-е классы. Победители и призеры олимпиад, проведенных до 2025–2026 учебного года, смогут поступать по старым правилам в течение четырех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Единая Россия» взяла на контроль новые правила приема олимпиадников в вузы.

Минобрнауки предложило учитывать результаты олимпиад только для старшеклассников.

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