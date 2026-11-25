ЕК назвала энергетическое перемирие условием для переговоров с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, Брюссель готов начать переговоры на условиях прекращения ударов по энергетической инфраструктуре на всю зиму и заключения нового соглашения для безопасного прохода судов по Черному морю на Украину, передает ТАСС.

«Европа будет участвовать в следующем раунде переговоров по Украине», – заявила фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб провели обсуждение возможных форматов участия Европы в мирных переговорах по Украине.

В середине месяца глава Еврокомиссии заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

В начале месяца Евросоюз пообещал сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до подписания соглашения о прекращении огня на Украине.