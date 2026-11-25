ВМС Ирана: Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Tекст: Ольга Иванова

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе и загорелся, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. «Несколькими часами ранее нефтяной танкер-нарушитель, отключив системы обнаружения и навигации, проигнорировав полученные предупреждения и войдя в запрещенную зону в восточной части Ормузского пролива, подорвался на мине, был охвачен пожаром и остановился», – сообщили в пресс-службе ВМС армии Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

В субботу танкер загорелся после подрыва на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива.