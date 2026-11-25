Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ярославской области в Max. Пронин обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в организации незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Следствие считает, что Пронин не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии в селе Кубринск, что привело к возгоранию 28 сентября 2026 года и гибели 15 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске возросло до 15.

В прошлом месяце по делу о крупном пожаре на этом заводе заключили под стражу начальника отдела надзорной деятельности по Переславскому району ГУ МЧС Сергея Кукушкина.

В сентябре суд отправил под арест руководителя завода Пронина.