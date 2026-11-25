Tекст: Валерия Городецкая

«Большим событием стал запуск Сибирского кольцевого источника фотонов. На нём будут проводиться эксперименты, результаты которых помогут ускорить создание новых материалов и лекарств», – заявил Мишустин, слова которого приводятся на сайте правительства России.

Глава кабмина добавил, что результаты исследований будут применяться в наукоемких отраслях, микроэлектронике и других критически значимых сферах.

Кроме того, в декабре готовятся к запуску еще 20 станций установки класса «мегасайенс» ПИК, которая на сегодняшний день является самым мощным в мире исследовательским реактором нейтронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев заявил о планах провести первый эксперимент на мегаустановке СКИФ до конца ноября.

В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в работе на этом синхротроне.

В августе президент России Владимир Путин отметил важность создания новейшего источника синхротронного излучения для решения задач медицины и энергетики.