Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемые, следуя указаниям сообщников, проникли в квартиру с помощью ключей, которые им передал несовершеннолетний, введенный в заблуждение телефонными мошенниками якобы для проведения обыска, указало ведомство в Max.

Внутри квартиры злоумышленники вскрыли два сейфа, похитив ювелирные изделия, часы и наличные деньги в рублях и иностранной валюте. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей. После кражи соучастники скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении организаторов и других участников группы выделено в отдельное производство. Основное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

В августе телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности.

В начале года столичные мошенники под видом сотрудников госуслуг вынудили девушку оставить квартиру открытой, после чего из сейфа похитили крупную сумму.