Tекст: Алексей Дегтярёв

В одном из столичных клубов силовики сорвали праздник трансгендеров, которые в откровенных женских платьях собрались отметить день рождения одного из участников, пишет Ura.ru со ссылкой на Mash.

«Всего полиция задержала 12 транс-гостей из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что все задержанные находились в России с нарушениями миграционного законодательства и занимались оказанием интимных услуг. Иностранцев выдворят из страны, а организаторам мероприятия грозит уголовная ответственность.

В разгар праздника полицейские ворвались в помещение, по команде «на пол» гости легли на танцпол. В начале ноября сообщалось о рейде в другом московском клубе, однако в МВД опровергли эту информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом хозяина и сотрудников оренбургского ночного клуба приговорили к реальным срокам за проведение ЛГБТ-вечеринок.

В 2024 году около 20 человек доставили в полицию после рейда на аналогичном мероприятии в Петербурге.

В том же году столичные силовики провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой нетрадиционных отношений.