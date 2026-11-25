Reuters: Microsoft ввела высший уровень тревоги из-за сбоя в своих сервисах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сбой, продолжавшийся 24 часа 12-13 ноября, затронул правительственные учреждения и компании от Австралии до США, нарушил работу авиакомпаний и торговых площадок, пишет Reuters. Инцидент стал самым серьезным в истории почтового сервиса Exchange Online.

«Красный код означает, что это самая приоритетная работа для нашей команды», – заявил президент подразделения M365 Core Джейсон Хендерсон.

В Microsoft отметили, что сбой был вызван дефектом масштабируемости Windows, который не был обнаружен с июля. Генеральный директор компании Сатья Наделла принес извинения за инцидент.

Для предотвращения подобных сбоев в будущем компания планирует внедрить ИИ-агентов, которые помогут инженерам быстрее анализировать данные о состоянии систем, и ставит цель устранять будущие неполадки в течение часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Microsoft сообщила о восстановлении работы своих сервисов после масштабного сбоя.

В Австралии ущерб от сбоя оценили в миллиарды долларов.

В Японии глобальный сбой вынудил правительственные ведомства и частные компании перейти на телефонную связь.