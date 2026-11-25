Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Поэтому, когда мы говорим о мирном возвращении «временно оккупированных» территорий, то понимаем, что без диалога с Россией продвигаться вперед невозможно», – сказал Шаламберидзе телекомпании «Имеди».

По его словам, «любая встреча с российской стороной служит только этой цели» – возвращению Абхазии и Южной Осетии.

«Мы должны вернуть временно утраченные территории. Пока они «оккупированы» Россией, речи о восстановлении дипломатических отношений нет», – отметил Шаламберидзе.

Депутат заявил, что «приветствует, если диалог с Россией будет вестись чаще для решения поставленной цели».

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва заинтересована в выстраивании прагматичных связей с Тбилиси, а основой для улучшения двустороннего взаимодействия стал возобновленный прямой диалог.

«Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией», – заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии в Гомеле.

Министр выразил признательность Минску за предоставление переговорной площадки для недавней встречи заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина и специального представителя премьер-министра Грузии Георгия Зурабашвили. Он также поддержал слова главы МИД Грузии Маки Бочоришвили об отсутствии причин избегать контактов с Москвой, назвав эту позицию отвечающей интересам граждан обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал о готовности Москвы и Тбилиси к поэтапному налаживанию связей сразу в нескольких сферах.

На прошлой неделе специальный представитель премьер-министра Грузии по России Георгий Зурабашвили и Михаил Галузин договорились продолжить диалог с целью достижения конкретных результатов.