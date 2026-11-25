Tекст: Валерия Городецкая

Широков стал участником второго потока программы «Время героев» в июне 2025 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Комментируя свое назначение, он назвал главной задачей сохранение культурного наследия и исторической памяти. В этом процессе, по его словам, особую роль играет сама образовательная программа, поскольку она снабжает управленческими знаниями и системным подходом, говорится на сайте проекта.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время стажировки Широкова обратил внимание на его успешную работу в областном Миннаследия. Глава региона поручил Широкову максимально вовлекать объекты культурного наследия в оборот.

Широков родился в 1977 году, удостоен звания Героя России и награжден двумя орденами Мужества. Напомним, программа «Время героев» уже дала стране свыше 130 назначений, среди выпускников – полпред президента в УрФО Артем Жога и ряд губернаторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник выпускник программы «Время героев» Юрий Абаев получил должность заместителя председателя правительства Северной Осетии.

В прошлом месяце участника этой программы Сергея Карасева назначили вице-губернатором Оренбургской области.

В мае участник программы Павел Гречко стал главным федеральным инспектором по Ростовской области.