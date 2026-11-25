Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вопрос абсолютно назрел с учетом дефицита мощностей. На сегодня во многих регионах уже сложился дефицит мощностей. Давайте определимся: что для нас важнее – ЦОД или нам нужно обеспечить другой бизнес, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство», – цитирует Хуснуллина РИА «Новости».

Вице-премьер сообщил, что курирует Минэк по вопросам пространственного развития, и поддержал предложение включить дата-центры отдельным элементом территориальной схемы.

По его словам, энергопрофицитных районов в России осталось немного, поэтому к выбору регионов для строительства центров обработки данных нужно подходить избирательно. На юге страны, указал Хуснуллин, не хватает ресурсов даже для обеспечения текущей потребности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученый Алексей Анпилогов назвал возможное возведение ЦОД на восточных рубежах страны одной из причин расширения гидрогенерации на Дальнем Востоке.

Во вторник президент Владимир Путин поручил утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой добычей угля.

В прошлом месяце президент поручил изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.