Мэр Прошунин: Первый урожай бананов в Сочи составил 150 кг

Tекст: Ольга Иванова

«Собрали урожай в этом году, немного – 150 кг. Мы видим, что успех есть и он будет увеличиваться. Достаточно вкусно, а самое главное, что полезно. Там абсолютно нет никакой химии. Поэтому эту работу точно нужно будет продолжать в городе», – цитирует Прошунина РИА «Новости».

Мэр также отметил, что лично посадил одну банановую пальму для будущего урожая.

Выращивание отечественных бананов началось в 2025 году в экспериментальной теплице КФХ «100 га». В коллекции фермера Андрея Платонова насчитывается более 20 видов этих растений. Первая партия сорта «Кавендиш» была собрана в конце августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские аграрии вырастили первые бананы в экспериментальной теплице в Сочи.

В прошлом году в России стартовало строительство первых тепличных комплексов для выращивания этих фруктов.