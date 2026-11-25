Tекст: Денис Тельманов

Согласно поправке, призеры олимпиад лишаются этого права, но получают другие льготы. Они будут приравнены к абитуриентам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по профильному предмету, либо к тем, кто успешно прошел дополнительные вступительные испытания, передает РИА «Новости».

Изначально законопроект был направлен на исправление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о руководителях некоммерческих организаций, однако ко второму чтению в него внесли изменения, касающиеся порядка поступления олимпиадников.

Новые правила начнут действовать для олимпиад, проводимых с 2026/27 учебного года. Для победителей и призеров олимпиад прошлых лет, вплоть до 2025/26 учебного года включительно, старый порядок сохранится в течение четырех лет после года проведения олимпиады.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Единая Россия» пообещала проконтролировать влияние новых правил приема олимпиадников в вузы на доступность образования.

В январе член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова сообщила о повышении минимальных баллов ЕГЭ по ряду предметов для абитуриентов 2026 года.

В Госдуме анонсировали отмену форматов бакалавриата и магистратуры с сентября 2026 года.