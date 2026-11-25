Tекст: Алексей Дегтярёв

Трагедия произошла в среду в Коношском районе, указало ведомство в Max. В частном доме, где проживала многодетная семья с семью несовершеннолетними детьми, вспыхнул пожар. По данным прокуратуры, в результате происшествия погибли двое детей в возрасте пяти и шести лет, которые находились в здании одни без присмотра взрослых.

В ходе надзорных мероприятий ведомство проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Специалисты также дадут оценку действиям ответственных должностных лиц по профилактике пожаров.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Коношского района. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли двое сыновей и брат спасшегося мужчины.

В прошлом месяце в Кемеровской области жертвами возгорания в частном доме стали двое детей.

В прошлом году в поселке Североонежский Архангельской области в результате пожара погибли двое малолетних детей.