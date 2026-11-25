Tекст: Ольга Иванова

Ожидается, что поезд №008 Петербург – Керчь отправится с Московского вокзала не ранее 19:30, пассажиров просят прибыть на вокзал заблаговременно, передает компания «Гранд сервис экспресс» в Max.

В Крым с задержками следуют поезда №007 Петербург – Керчь (отправлением 24 ноября) – на 3,5 часа, №92 Москва – Керчь (24 ноября) – на 2,5 часа, №028 Москва – Керчь (25 ноября) – на шесть часов. Из Крыма задерживается поезд №008 Керчь – Петербург (23 ноября) – около девяти часов. Кроме того, на 3,5 часа опаздывает поезд №170 Москва – Минеральные Воды (24 ноября).

Все поезда, ранее следовавшие с задержкой из Крыма в Москву, прибыли на конечную станцию. Пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают питанием и водой. В компании попросили пассажиров обращаться за помощью к начальнику поезда и проводникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минтранса Дмитрий Ядров заявил о готовности предоставить дополнительные поезда в сообщении с Крымом в случае увеличения пассажиропотока.

В Рязанской области более 100 населенных пунктов остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.

На прошлой неделе первый после возобновления движения по железнодорожной части Крымского моста поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправился со станции Тамань.